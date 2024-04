Reduz prisão de ventre e reforça imunidade: os benefícios do sapoti à saúde

Além da vitamina C, o sapoti contém carotenoides e flavonoides, antioxidantes que ajudam no combate dos radicais livres e protegem as células contra os danos do estresse oxidativo.

Esse estresse pode levar a diversos problemas, entre eles piorar o processo do envelhecimento do corpo, aumentar o risco de doenças cardiovasculares e de complicações em diabéticos, alterar o sistema imunológico, interferir no desenvolvimento da artrite e de doenças neurodegenerativas, impactar no surgimento de câncer, e outros problemas. Por isso investir em alimentos antioxidantes é tão importante.

4. Faz bem para o coração

O sapoti contém nutrientes que são considerados benéficos para a saúde do coração. Além dos antioxidantes, contém potássio, que diminui o risco de hipertensão, e fibras, que controlam os níveis de colesterol no sangue. Tanto a hipertensão quanto o alto colesterol são fatores de risco para os problemas cardiovasculares.

5. Contribui com a saúde ocular

O sapoti tem vitamina A, um nutriente importante para a saúde dos olhos, uma vez que protege a córnea e a retina de doenças como a cegueira noturna.