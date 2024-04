Faz bem para pele, unhas e cabelos: os benefícios da cereja à saúde

Com um sabor intenso e doce, a cereja é uma fruta pequena, redonda, avermelhada e com uma textura suculenta. Destaca-se por fornecer pequenas quantidades de vitaminas (principalmente a C), minerais e fibras.

No Brasil, as cerejas são bastante consumidas em receitas culinárias doces ou salgadas, além de frescas. Muitas vezes, estão presentes na decoração de sobremesas, como bolos ou tortas.

A seguir, confira os principais benefícios do consumo de cereja para a saúde.