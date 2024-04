Previne pedras nos rins e envelhecimento precoce: 7 benefícios da toranja

O consumo regular também costuma fazer bem para a pele. Um estudo demonstrou que consumir alimentos com vitamina C evita sinais de hiperpigmentação e sinais de envelhecimento. É sabido que esse micronutriente ajuda na produção de colágeno, o que aumenta a hidratação da pele e diminui as rugas.

6. Contribui com a saúde ocular

A vitamina C e os outros antioxidantes presentes na toranja melhoram a saúde dos olhos, ao prevenir doenças oculares relacionadas à idade, como degeneração macular.

7. Ajuda na hidratação

A toranja é composta principalmente de água, o que aumenta a hidratação do corpo, principalmente quando consumida como parte de uma dieta equilibrada.

Como consumir e contraindicações

Se for consumida como uma única opção diária de fruta, a recomendação é comer duas unidades ao dia.

Na maioria das vezes, o consumo de toranja é seguro. No entanto, algumas pessoas são alérgicas à fruta e não devem consumi-la.