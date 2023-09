Já olhou para o seu cocô hoje? Fezes podem dar pistas sobre a sua saúde

Quando algo não cheira bem

Se for só o cheiro, não há muito motivo de preocupação. Somente quando um cheiro muito forte está associado a fezes enegrecidas, aí, sim, existe a possibilidade de um sangramento digestivo. O cheiro do seu cocô depende muito do tipo de alimento que você ingere e das bactérias que moram no seu intestino (a chamada microbiota intestinal).

Conforme especialistas, pessoas com uma microbiota que se caracteriza pela produção do gás metano normalmente têm constipação intestinal (prisão de ventre) e fezes com pouco ou nenhum mau cheiro. Já aqueles com um quadro mais tendendo a diarreia e com microbiota produtora de gás sulfídrico normalmente tem fezes e flatulências muito mal cheirosas.

