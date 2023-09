De onde vem esse bronze? Existe motivo para cor de pele de fisiculturistas

Esfoliação e lençol manchado

Ajuda necessária. Um dos maiores problemas para os fisiculturistas é que o processo de pintura começa um dia antes da competição e precisa ser repetido várias vezes ao dia. Antes de passar a tinta, é preciso esfoliar a pele para deixar a superfície limpa. Também é preciso recorrer a alguém com experiência em pintura, pois não dá para pintar as costas sozinho.

Itens indispensáveis. A pintura pode ser feita com pincel ou rolinho, enquanto o acabamento é feito com esponja. Depois de passada a tinta, é preciso secar com secador e esperar um pouco, pois ficam várias manchas, e aí tem de ir acertando a pintura. A tinta, porém, sai com facilidade. Então, é preciso deixar reservado até um lençol para o dia da competição.

Fisiculturista exibe músculos no evento multiesportivo Arnold Imagem: Adriano Ishibashi/iFrame

No dia da competição, os participantes tem à disposição um espaço reservado para a pintura. Já no fim do campeonato, o drama é outro: voltar à cor natural. Algumas tintas saem no banho, mas outras demoram cerca de uma semana para sair. Então, é quando os atletas recorrem à esfoliação e até ao uso de água oxigenada.

Substância na tinta é a mesma de autobronzeadores

Substância aprovada. O DHA (dihidroxiacetona), substância presente nas tintas usadas pelos competidores, não faz mal para a saúde e está presente em concentrações menores em autobronzeadores de marcas famosas. Ela não é uma substância cancerígena e é aprovada por órgãos de saúde.