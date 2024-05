Depressão no trabalho: um problema que precisamos encarar do jeito certo

No final do mês passado, ao longo de dois dias, especialistas se reuniram no Transamérica Expo Center, na capital paulista, para discutir a saúde emocional no ambiente de trabalho. Wagner Gattaz, no caso — professor titular de Psiquiatra na USP e pesquisador reconhecido internacionalmente —, tem um olhar aguçado sobre esse tema. E não é de hoje.

Ainda em 2015, ele foi convidado a desenvolver um programa de saúde mental para uma grande corporação. "Na ocasião, senti extrema dificuldade para formar uma equipe qualificada. O que era feito nas companhias parecia superficial e não era baseado em evidências", relembra.

Resolveu, então, criar a Gattaz Health & Results, oferecendo programas com metodologia científica para prevenir, diagnosticar e tratar desordens mentais em trabalhadores. Vem de lá o levantamento que ele mostrou, no qual a depressão se destaca, sendo 30% mais frequente nas mulheres do que nos homens. E nelas, segundo o médico, o quadro tende a ser mais grave.

"O curioso é que a prevalência de depressão é praticamente a mesma se comparamos funcionários com diferentes níveis salariais, os executivos no alto de arranha-céus e os trabalhadores no chão da fábrica", revela o psiquiatra. Se o dinheiro traz felicidade, como dizem, ele não a entrega no endereço comercial. A pressão no trabalho pode nivelar todos, emocionalmente, no fundo do poço.

Os prejuízos da depressão

A pandemia de covid-19 aumentou o sofrimento mental das pessoas em todos os cantos. No Brasil, isso ao menos fez com que as empresas passassem a valorizar os cuidados com a saúde emocional dos seus quadros, o que, em países como a Alemanha e os Estados Unidos, começou antes.