Por que não fica de cama? Influencer está sob cuidados paliativos; entenda

Diferente do que se imagina, ser encaminhada para cuidados paliativos não significa ficar de cama o tempo todo. A conduta oferece qualidade de vida e alívio do sofrimento, e a pessoa pode ter uma rotina ativa conforme as possibilidades.

Profissionais paliativistas atuam a partir da individualidade de cada pessoa atendida, colocando-a como protagonista do processo, com um olhar que vai além da doença.

Princípios dos cuidados paliativos

Promover o alívio da dor e de outros sintomas;

Não acelerar nem adiar a morte;

Oferecer suporte para que o paciente viva tão ativamente quanto possível;

Ser iniciado o quanto antes, junto de outras medidas para prolongar a vida;

Afirmar a vida e considerar a morte como um processo natural;

Integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado ao paciente;

Melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso de vida;

Auxiliar os familiares durante a doença do paciente e a enfrentar o luto.

No dia 22 de abril, Isabel realizou o sonho de se casar com Lucas Borbas em uma cerimônia ao ar livre, quase uma semana após formalizar a união no civil.

"Não é porque sou uma paciente terminal que preciso estar em uma cama o tempo todo", disse a jovem em entrevista a VivaBem. "Os cuidados paliativos envolvem trazer uma qualidade de vida melhor."