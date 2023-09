'Síndrome fez meu braço crescer demais, mas virei campeã de fisiculturismo'

Sinais clínicos não são visíveis no nascimento. O paciente com Proteus manifesta a síndrome ao longo da vida, porque é algo que tem relação direta com o hormônio do crescimento e progride a partir da primeira infância.

O diagnóstico é feito pelo conjunto dos sintomas e sinais clínicos. Pode-se ainda realizar testes genéticos, que apontam a causa exata da doença. Sabe-se atualmente que a síndrome é causada por uma alteração genética que leva a um crescimento exagerado das células e tecidos. Dois genes foram envolvidos, chamados de AKT1 e PTEN.

O tratamento é de suporte. Pode envolver cirurgias para tratamento das manifestações no esqueleto ou retirada de pele, além de fisioterapia e terapia ocupacional. Como esses pacientes têm mais risco de desenvolver tumores, precisam de uma vigilância constante, para identificação precoce. Aconselhamento psicológico para o paciente e familiares também é um componente importante do tratamento.

