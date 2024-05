Como é feito exame de corpo de delito em vítimas de agressão?

Um corpo todo mundo sabe o que é. E um delito nada mais é do que qualquer ato que constitua uma infração às leis estabelecidas.

Mas e quanto ao chamado "exame de corpo de delito", realizado por perito criminal e volta e meia noticiado?

"Trata-se de um exame para saber se houve ou não um crime, através do estudo de rastros deixados por alguém", define Antonio Albuquerque Toscano Filho, coordenador do curso de direito do Unipê (Centro Universitário de João Pessoa).