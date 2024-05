Garoto morre após picada de cobra: o que fazer logo depois do acidente?

Segundo a pesquisadora, a mais mortal das serpentes no país é da espécie coral. "Elas apresentam na composição do veneno a ação neurotóxica. Mas acidentes por corais são muito raros, já que apresentam a dentição inoculadora relativamente pequena, são animais de pequeno porte e, portanto, a boca com abertura menor, diminuindo as chances de acidentes humanos", explica.

Ela orienta formas para que as pessoas se previnam de acidentes. "Para diminuir os riscos de acidentes, deve-se evitar andar desprotegido em ambientes onde potencialmente pode-se encontrar serpentes, como matas, florestas, bordas de lagos e igarapés, plantações ou próximo a entulhos. A proteção vai desde andar de botas nesses locais, a utilização de luvas de couro quando utilizar as mãos para apanhar roçado, frutas no chão etc.", diz.

O que fazer em caso de acidente com cobras

Lavar o local da picada apenas com água ou com água e sabão;

Manter o paciente deitado;

Manter o paciente hidratado;