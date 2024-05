O que é preciso para melhorar o tratamento do câncer de próstata no SUS?

Médicos brasileiros, como o oncologista Daniel Herchenhorn, o radioterapeuta Gustavo Marta, o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia Luis Otávio Torres, a médica oncologista do Inca e do Ministério da Saúde Regina Hércules Vidal e especialistas internacionais, como o britânico Nicholas James, apresentaram uma visão geral das principais recomendações no rastreio, diagnóstico e tratamento do câncer de próstata aqui no Brasil e em nações em desenvolvimento.

Para os participantes, ficou clara a necessidade de melhorias no rastreamento no país.

Infelizmente, temos diagnóstico extremamente tardio da doença para as pessoas que são atendidas no serviço público de saúde. Entre os problemas apontados, está a falta de acesso ao exame do PSA na rotina de prevenção. É importante ressaltar que "o Inca não recomenda a realização de exames de rotina com essa finalidade (rastreamento)", segundo informações no site do Instituto Nacional de Câncer.

Além disso, vários pacientes diagnosticados com uma doença ainda localizada e curável não recebem o tratamento curativo. Muitos aguardam por longos períodos nas filas para cirurgia e não conseguem ser operados. A estes pacientes são indicadas terapias paliativas, piorando o prognóstico.

Outra questão apontada foi a deficiência de máquinas de radioterapia no país. Como já foi alertado anteriormente por um levantamento da Sociedade Brasileira de Radioterapia, por ano, mais de 70 mil brasileiros e brasileiras deixam de fazer radioterapia, quando ela é necessária. Além disso, foi discutido o impacto da falta de melhores medicamentos dentro do SUS.

Vale ressaltar que este não é um problema de um ou de outro governo. É uma questão que vem de décadas e que, certamente, merece ser tratadas cada vez com mais urgência, não só pelo poder público, mas também pelas sociedades médicas e pela sociedade civil.