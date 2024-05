Madonna nunca toma sol, mas deveria: exposição cuidadosa melhora até humor

Madonna não toma sol há muitos anos. Ela disse que "foge do sol" para ajudar na saúde e na pele. No Brasil para um show em Copacabana no sábado, a diva do pop está incomodada com o calor e já até reclamou do sol.

A exposição solar, no entanto, tem benefícios —quando feita com cuidado. Os próprios médicos de Madonna recomendaram que ela tomasse sol depois de ficar em coma induzido, mas foi difícil para a cantora. "Eu odeio o sol, mas fiz isso mesmo assim, e foi muito difícil para mim andar da minha casa até o quintal e sentar ao sol", afirmou, na época.

Por que exposição ao sol é importante?

Médicos dermatologistas veem benefícios no banho de sol, se feito com cautela. A exposição pode, inclusive, ajudar a melhorar o humor e ser um aliado no tratamento da depressão.