Por preconceito, ele não foi ao médico e ficou quase 10 anos com hemorroida

Outro hábito que faz mal: ficar mexendo no celular enquanto evacua e, consequentemente, permanecer mais tempo na posição.

A posição anatômica aumenta a pressão dos vasos hemorroidários, fazendo com que, devagar, aumentem de volume. Quanto mais volume nessas hemorróidas, mais risco de ter problema com os vasos sanguíneos. Larissa Berbert, coloproctologista

O que pode piorar os sintomas em quem já tem problemas é a higiene do ânus. Evite o papel higiênico e use as duchas na região externa.