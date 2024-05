Débora Falabella expõe falhas no acolhimento de vítimas de estupro

Nesses crimes, os papéis se confundem, e é a mulher quem vai parar no banco dos réus, justificando seu comportamento, suas escolhas e sua reação à violência.

Acusados se fazem de vítimas e, com a ajuda de advogados — e advogadas — inescrupulosos, questionam a credibilidade das sobreviventes, procurando nelas, e não neles, as causas da violação.

O monólogo de Débora, escrito originalmente em inglês pela ex-advogada Suzie Miller, nos leva a examinar esses dois pontos de vista: o da criminalista treinada para abater a vítima e inocentar o acusado, e o da sobrevivente esmagada ao denunciar e tentar impedir o agressor de violentar outras pessoas.

O objetivo da peça é mais do que comover e provocar um exercício de empatia. É propor uma mudança radical num sistema que falha com as mulheres. Um sistema construído e mantido por homens, e que vem ajudando a perpetuar os crimes que não desejam parar de cometer.

Eles mais do que escapam da punição: seguem a vida como se nada tivesse acontecido, enquanto a vítima lida com os traumas e as consequências, na vida pessoal e profissional.