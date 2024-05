Por que somos todos Bebês Renas?

Há muito tempo uma série da Netflix não alcançava tanta repercussão quanto a britânica "Bebê Rena". Para quem não estava neste planeta nas últimas semanas, é a história de um comediante de stand-up, Donny Dunn (Richard Gadd), que trabalha como barman num pub em Londres. Um dia, uma mulher, Martha, entra e senta no balcão. Ela tem um ar inconsolável; ele pergunta o que ela deseja tomar. Ela diz que está sem dinheiro. Com pena, ele lhe oferece um chá por conta da casa. Encantada com essa simples acolhida, Martha fica obcecada por Donny e passa a stalkeá-lo nas redes e na vida real, com milhares de emails, comentários em seus posts nas redes sociais, ou até o seguindo pelas ruas.

Gadd e a Netflix usaram aquele velho trunfo para bombar a série: trata-se de uma história real, vivida pelo próprio Gadd, que adaptou a sua apresentação nos palcos sobre essa experiência desagradável para esta série em seis episódios. Ok, temos uma certa curiosidade por histórias reais; mas certificado de realidade não salva nenhuma história de ser chata. E, no entanto, "Bebê Rena" tem calado fundo em quem assiste. Por quê?

A chave está numa indagação simples feita por Donny no primeiro episódio. Ele diz que ficou intrigado com duas coisas: 1) Quem é Martha? 2) O que ela viu em mim? É essa segunda pergunta que o prende a uma mulher instável e perigosa, e o faz demorar a procurar a polícia. Mas será que Donny é tão maluco assim, ou essa é uma pergunta que todos nós fazemos em nossas relações afetivas, e até nas amizades mais simples? A pergunta se amplia porque, no fundo, somos todos muito inseguros com a imagem que vendemos para o mundo, e sobre como as pessoas nos veem. E não venham falar em intimidade: será que você sabe as piores coisas que seu namorado ou namorada, seu pai ou sua mãe pensam sobre você? Se a resposta for sim, é bom procurar uma terapia para curar uma grave ilusão de controle e onisciência.