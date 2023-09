Olho virado, língua pra fora: remédio pode causar reação extrapiramidal

Inquietação motora. O termo técnico é acatisia, palavra que tem origem no termo que em grego significa "que não consegue sentar". A pessoa tem necessidade de movimentar as pernas incessantemente. É acompanhada de ansiedade ou nervosismo.

Rigidez muscular, lentidão de movimentos, face inexpressiva, postura inclinada para frente e salivação excessiva também são sintomas. O risco é maior em idosos com o uso continuado do medicamento.

Movimentos musculares involuntários na parte inferior da face (lábios) e extremidades do corpo. Essa condição pode aparecer com o uso crônico de antipsicóticos típicos e continuar após a interrupção do tratamento. Os sintomas podem se agravar após a retirada do medicamento.

Quais medicamentos podem causar

A reação é muito frequente quando usados medicamentos para controlar sintomas de psicoses, em especial os chamados "antipsicóticos de primeira geração", como o haloperidol, a clopromazina, a flufenazina e outros. Outros antipsicóticos, chamados de "atípicos", têm probabilidade muito menor de causar esses sintomas. São exemplos clozapina, risperidona e olanzapina.

No caso dos antieméticos (contra enjoo), que também atuam no bloqueio de dopamina, os mais associados aos sintomas são a metoclopramida e a bromoprida. Se esses remédios forem usados nas doses recomendadas, o aparecimento da reação extrapiramidal é incomum, apesar de possível. Remédios como a domperidona (Motilium) e a ondansetrona (Vonau) são menos propensos a causar. O dimenidrinato (Dramin) e sua versão com piridoxina (DraminB6) não estão associados à reação.