Estêvão e o desejo distante de não vender os craques do Brasil

Daí Abel Ferreira pede, clama à diretoria do Palmeiras que não venda Estêvão, autor do gol da vitória sobre o Botafogo de Ribeirão Preto. "Diferente de tudo o que vi."

O plano do Palmeiras não mudou. É repetir com Estêvão o que se fez com Endrick. Se com o camisa 9, foram 72 milhões de euros, fala-se em até R$ 300 milhões do Chelsea por Estêvão.

A pergunta é : quanto o Palmeiras poderia ganhar com o marketing de possuir um dos jogadores mais talentosos do planeta na próxima geração? Quanto dinheiro o Barcelona ganhou com Messi, sem jamais vendê-lo? Quanto perdeu depois de não o ter mais em seu elenco?

A resposta parece não existir, mas o Santos arrecadou mais enquanto teve Neymar do que no momento de sua venda. O Brasil só terá, de verdade, essa resposta, quando algum clube voltar a acreditar que lugar de craque é jogando num grande clube do Brasil.

E quando convencer uma geração de grandes jogadores, com uma liga relevante, que se pode conquistar o mundo estando aqui.