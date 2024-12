Reprodução Farofa low carb para o Natal mais saudável e gostosa que a convencional Sari Fontana A farofa é um prato tradicional da culinária brasileira, feito à base de farinha de mandioca ou farinha de milho misturadas com gorduras, como manteiga ou azeite. Os demais ingredientes variam de receita para receita, resultando em diferentes perfis nutricionais, mas uma farofa típica tem o carboidrato como principal nutriente: ele compõe cerca de 80% do alimento. Quem é saudável, não tem restrições alimentares e não está tentando emagrecer, não precisa se preocupar se sair da rotina nas festas de Natal e Ano-Novo, afinal, elas acontecem uma vez no ano. Porém, para algumas pessoas com tendência à compulsão, que estão tentando melhorar seus hábitos alimentares, esses eventos podem ser gatilhos para perda de controle que dura dias ou semanas. Se você precisa ou quer controlar a ingestão de carboidratos sem abrir mão da farofa, adaptar uma receita tradicional para as suas necessidades é uma forma inteligente de passar pelas festas de fim de ano sem extrapolar. Mas isso só vale a pena se a novidade for tão gostosa — ou mais! — que a convencional. É o caso desta farofa low carb, que não é nada básica, nem sem graça. Trata-se de uma receita incrementada que costumo reservar para o fim do ano e faz o maior sucesso com toda a família (que nem faz dieta). Na minha casa, já virou tradição. Como se não bastasse, ela tem menos calorias que uma farofa convencional, porque leva uma boa quantidade de vegetais que, além de agregarem nutrientes e fibras, trazem volume ao prato, com poucas calorias.

Publicidade

Receita da Farofa Low Carb Na minha coluna em VivaBem, você pode conferir um vídeo que mostra como fazer a farofa low carb Ingredientes 1 xícara (chá) de bacon (cortado em pedacinhos pequenos)

1 cebola grande (picada em pedaços pequenos)

2 tomates (sem sementes e picados)

1 cenoura grande (ralada)

Sal (a gosto)

Páprica (a gosto)

Cheiro verde (a gosto)

Pimenta preta moída (a gosto)

2 xícaras (chá) de farinha de coco branca

2 xícaras (chá) de farinha de amêndoas Confira mais dicas de ingredientes para a farofa low carb clicando aqui. Preparo - Em uma panela grande e funda, frite o bacon. Assim que aquecer, a própria gordura do bacon vai derreter e servirá para a fritura, não a descarte. - Acrescente a cebola na panela e refogue. - Depois, adicione os tomates e a cenoura. - Tampe a panela e deixe a mistura em fogo mínimo por ao menos 10 minutos ou até tudo murchar bem. - Tempere com sal e demais temperos de sua preferência. - Desligue o fogo e acrescente as farinhas, misturando bem. - Opcional: ao final, acrescente pedaços de nozes, amêndoas ou castanhas caramelizadas com adoçante. Embora essa farofa tenha poucos carboidratos e seja mais nutritiva que outras, pois contém bastante vegetais e oleaginosas, ela não deve ser considerada light. Como a maioria das farofas, é um alimento rico em gorduras que, neste caso, vêm de fontes naturais como o bacon e as amêndoas. Contudo, é uma alternativa para quem faz dieta low carb ou cetogênica, e até mesmo para os diabéticos que controlam a ingestão de carboidratos. Além disso, há quem diga que ela é mais gostosa que a tradicional — e eu concordo. Aproveite a receita, e, principalmente, as boas companhias nas festas de fim de ano.

Eu sou Sari Fontana, química industrial de alimentos e faço avaliações didáticas para ajudar você a comer de forma mais consciente (me siga no Instagram). Como você já sabe, o Guia do Supermercado não é patrocinado por nenhuma marca. Por isso temos a liberdade de criticar, mas também de elogiar os produtos que merecem um lugar no nosso carrinho de compras. Os produtos apresentados aqui são usados como exemplo ilustrativo, mas as explicações valem para alimentos similares de outras marcas. O mais importante é mostrar para você como interpretar a tabela nutricional e a lista de ingredientes dos alimentos, para fazer boas escolhas. Lembre-se sempre de conferir o rótulo dos produtos que avaliamos, pois o fabricante pode alterar a receita a qualquer momento, adicionando ou substituindo ingredientes.

Divulgação Assinantes de conteúdo exclusivo UOL agora contam com mais um benefício: navegação sem anúncios no aplicativo UOL. Se você já é assinante, baixe ou atualize o app e faça login para navegar por textos e vídeos sem interrupções. Além da navegação sem anúncios no app, assinante UOL tem acesso ilimitado aos colunistas, reportagens de UOL Prime, TAB e outros conteúdos exclusivos — e pode comentar em todos eles. Também ganha R$ 20 por mês para usar em cinema na Ingresso.com, descontos em teatro e festivais de música, entre outras vantagens do Clube UOL.