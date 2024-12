Panetone zero não é melhor que o tradicional

Um alimento sem açúcar adicionado pode ter quantidades ilimitadas de amido, como no caso dos panetones zero —e isso é permitido pela legislação.

Portanto, um produto que tem adoçante em vez de açúcar, mas é feito à base de amido, como farinha de trigo, farinha de milho, fécula de batata ou de mandioca, ainda será rico em carboidratos que são transformados rapidamente em glicose pelo corpo. Isso acaba sendo uma cilada para quem quer ou precisa reduzir a quantidade de carboidratos na dieta, seja para tratar problemas de saúde, seja para emagrecer.

Imagem: Reprodução/Arte UOL

Nos produtos da Cacau Show, vemos que, embora um deles não tenha açúcar diretamente adicionado, tanto o panetone tradicional quanto a versão zero têm cerca de 40% de carboidratos e quantidades similares dos demais nutrientes. No quesito calorias, eles também são bastante parecidos. O mesmo ocorre com as versões sem açúcar de outras marcas.