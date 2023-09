Com a queda nos casos de covid-19 e a doença aparentemente controlada —exceto quando surge uma nova variante capaz de provocar picos de infecção, como foi recentemente com a éris—, muitas pessoas baixaram a guarda e deixaram de se preocupar com a vacinação, que é a principal arma contra o coronavírus.

Mas receber todas as doses extras oferecidas e, principalmente, tomar as vacinas atualizadas é essencial não só para evitar complicações graves durante a infecção pelo coronavírus, como também para evitar sequelas da covid pós-aguda —ou, como chamamos popularmente, a tal da covid longa.

Mas o que causa esse problema que faz com que milhões de pessoas sofram problemas gerados pelo coronavírus durante meses ou até anos?