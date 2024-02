Quer que seu filho tenha educação saudável? Informe-se sobre sexualidade

Quem me acompanha aqui na coluna deve se recordar do caso do vício em pornografia ou do dia em que perguntei ao meu pai o que era "gozar", afinal eu tinha lido na carteira de trabalho dele "gozo de férias".

Voltando ao assunto: eu digo tudo isso para enfatizar o quanto a informação sobre sexualidade é importante para promover diálogos saudáveis em casa, e essa é a base do trabalho de educação sexual. Educação em sexualidade ou educação sexual é extremamente importante para não crescermos com falsas crenças ou experiências perigosas em nosso desenvolvimento (e só não se desenvolve quem já morreu). Todo mundo precisa falar sobre sexualidade.

Se você acredita que esse tema deve ser falado em casa, então é compromisso seu —e de todo mundo— aprender sobre o tema com ética, ciência e sem pré-conceitos.

Vamos fazer isso?

Informação sobre sexualidade e diálogos saudáveis com adolescentes