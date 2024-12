8 coisas que você precisa saber antes de encarar um ménage

5. A outra mulher deve ser escolhida com cuidado

Vocês devem se sentir à vontade com o terceiro vértice da transa — e essa é uma questão bastante pessoal. Enquanto alguns casais preferem transar com uma amiga comum, outros preferem contratar os serviços de uma garota de programa ou buscar companhia em redes sociais e sites de encontros. Uma conhecida pode parecer uma opção mais segura para alguns, por outro lado, pode gerar complicações.

Como você vai reagir quando encontrá-la novamente? E como vai lidar sabendo que seu parceiro pode encontrá-la em alguns momentos da vida novamente? O envolvimento afetivo é um possível risco, não só da parte do seu parceiro como da sua também. Em se tratando de uma profissional, um possível reencontro é algo bem difícil. Porém, ao mesmo tempo em que a experiência dela pode ajudar o casal a destravar, há o risco de intimidar e gerar conflitos. Já uma desconhecida convidada virtualmente num aplicativo, por exemplo, pode levar o trio a fazer coisas diferentes, mas pode causar ciúme.

6. Fantasias sexuais também têm regras

Antes de partir para os "finalmentes", é bom definir papéis. A terceira pessoa precisa saber que papel ela irá desempenhar. Será passiva, com poucas iniciativas, ou ativa fazendo o que ela tem vontade também? Vai transar com um só, com os dois ou ficar de voyeur, apenas observando a ação? É interessante que você e seu parceiro deixem tudo claro para ela. Limites também devem ser estabelecidos. Alguns casais topam tudo entre quatro paredes — carícias, beijos, sexo oral, anal - mas outros se sentem desconfortáveis com um pouco mais de ousadia. Conversem bem sobre esses detalhes antes de se jogarem nos lençóis.

7. Tudo bem desistir da experiência na hora H

Ciúme, falta de química, desconforto, pouco tesão, dificuldade de entrarem em sintonia... São muitas as razões que podem fazer com que você trave no momento. Sinta-se à vontade para dizer "não" e cair fora. Ninguém é obrigado a fazer algo que não queira, seja lá qual for o motivo.