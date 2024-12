Maithuna: 9 curiosidades sobre o poderoso ritual sexual do Tantra

8. Respiração conectada. É mais uma forma de promover a ligação do ar. O ponto de partida é o abraço tântrico, posição também chamada de Yab Yum. O homem se senta com as pernas cruzadas e a mulher se posiciona em seu colo, envolvendo o quadril dele com suas pernas. É importante que passar algum tempo assim posição sem que haja penetração. O ar expirado pelo homem é inspirado pela mulher e vice-versa, formando uma respiração circular. O homem também deve se movimentar para frente e para trás, em círculos. Os batimentos cardíacos também se regulam. Segundo os preceitos do Tantra, a Yab Yum trabalha as polaridades feminina e masculina, aumentando o vínculo do casal . Essa etapa da respiração conjunta deve durar uns 15 minutos.

9. A penetração "passiva" é o último estágio do ritual. Existem várias posições sexuais, sendo que na maioria delas a mulher fica por cima ou na frente do homem. A penetração passiva funciona assim: a mulher introduz o pênis do parceiro em seu canal vaginal e se encarrega de fazer as contrações. Nessa hora, dominar a técnica do pompoarismo pode fazer uma boa diferença, pois os movimentos são mais amplos e fortes. O homem permanece quieto por um tempo, desfrutando as sensações. Quando o corpo feminino estiver pronto, lubrificado naturalmente, o parceiro pode se mexer com ele. Só que será diferente: em vez do "soca-soca" do sexo convencional, o Tantra ensina a fazer movimentos mais lentos e suaves. Todos os pontos internos da vagina são massageados e o clímax é arrebatador.

Fontes: Deva Geeta, terapeuta tântrica, de São Paulo (SP); Juliana Bonetti Simão, psicóloga especializada em sexualidade, de São Paulo (SP), e Tiago Brumatti, terapeuta tântrico e diretor do Paraíso Tantra - Centro Especializado em Massagem Tântrica, em São Paulo (SP).

*Com matéria publicada em 15/07/2020