Masturbação e mais 4 modos de a mulher declarar sua independência no sexo

Usar vibrador com a pessoa ao lado

Vibradores e outros acessórios eróticos podem ser usados com outras pessoas também. Estimular-se não precisa ser um ato isolado. O tabu de que se masturbar no meio da transa pode gerar desconforto a outra pessoa precisa ser quebrado. Que tal ser livre para testar?

Não abrir mão da camisinha

No sexo, você pode ouvir muitas justificativas para que a penetração aconteça sem camisinha: "É mais gostoso sem", "Para mim, aperta", "Só um pouco, para começar". Na dúvida do que responder, mostre a matéria em que nossa repórter fez um teste: a camisinha consegue cobrir um saco de arroz de 5 kg. Saber disso e dizer para quem está com você é, definitivamente, um grito de independência frente aos mitos do sexo.

Dance, solte o corpo, faça fotos de você

Mexer o corpo, se olhar no espelho e sensualizar são dicas de como soltar as amarras que possam existir dentro de você (e às vezes você nem percebe). Viver experiências sozinha, ainda que tenha um relacionamento amoroso com alguém, pode ser um caminho para explorar o corpo de forma mais generosa e, com isso, ter vida sexual mais satisfatória.