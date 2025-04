Tati Bernardi: 'Livro não tem pretensão de se levar a sério ou ser tratado'

A escritora e podcaster Tati Bernardi, que apresenta o programa "Desculpa Alguma Coisa", em Universa, aprendeu a não levar a vida tão a sério — e a transformar as histórias ao seu redor em combustível para a ficção. A tática não seria diferente com seu novo livro. Em A Boba da Corte (Fósforo Editora), ela tira sarro do elitismo paulistano e relembra suas origens — com humor e leveza, sem grandes críticas sociais.

A história fala sobre uma amiga que se perde ao ir à festa de aniversário de 43 anos de Tati. Em vez de ir para a Rua Maranhão, em Higienópolis, bairro nobre de São Paulo, ela vai parar no Largo do Maranhão, no Tatuapé, e define o local como "medonho". Para quem não sabe, Bernardi cresceu nesse bairro, na zona leste paulistana.