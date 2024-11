Juntas Festival: 'Autodescoberta da beleza é um processo diário', diz Bielo

Para o papo, ela recebeu Lívia Ferreira, analista de pesquisa e inovação do Grupo L'Oréal América Latina, Sarah Aline, psicóloga e influenciadora, e Bielo Pereira, apresentadora e influenciadora. A beleza, para elas, transcende a estética ao fortalecer a identidade, o que também a torna uma estratégia super poderosa para driblar as barreiras sociais.

"Entender a beleza exigiu uma separação do que era minha crença sobre mim e do que vinha do outro. Estar com outras mulheres negras me ajuda a fazer essa renovação", disse Sarah Aline, que também ressaltou como o autoconhecimento que surge desse processo é importante para se fortalecer enquanto indivíduo.

Quando a gente olha para a própria beleza, consegue reconhecer a beleza no outro também. O que você escolhe para si tem que ser de dentro pra fora, não o que os outros estão apontando. A autodescoberta da beleza é um processo diário quando vou entendendo o meu corpo, que é um corpo gordo, preto e trans. Bielo Pereira

Já Lívia Ferreira reforçou como hoje é possível que mulheres com diferentes tipos de beleza se reconheçam no mercado e sejam atendidas. "A gente que vivenciou os anos 1990, lembra que não se via, não tinha um real apoio para a nossa pele e nem o nosso cabelo", disse.

"O mercado vem se aproximando cada vez mais dessa mudança. E eu sou uma cientista negra na maior empresa de beleza que existe. Acordo e penso que preciso fazer um produto que minha mãe vai amar, e se ela amar, vai servir para muita gente", afirmou.

Ressignificando trajetórias