'Diagnóstico difícil não é o fim, mesmo de tumor. Hoje minha filha tá bem'

Ao receber o diagnóstico da filha de tumor cerebral, hidrocefalia e a informação de que ela precisaria operar às pressas, em um primeiro momento, o mundo de Andreza Santiago parou e ela ficou sem respirar por alguns segundos: "Foi terrível, mas de certa forma eu disse: 'Senhor, obrigado por ter conseguido esse diagnóstico'"", relembra ela, durante participação no programa AMAR, apresentado por Mariana Kupfer, em parceria com Materna, a newsletter e editoria de Universa.

Newsletter Materna Conteúdo personalizado com tudo que importa durante a gravidez. Informe seu e-mail e tempo de gestação para receber a newsletter semanal. Tempo de gestação Selecione Informe seu e-mail Quero receber Ao assinar qualquer newsletter você concorda com nossa Política de Privacidade.

Conheça os conteúdos exclusivos de Materna com acesso ilimitado.

Em meio às cirurgias e internações de Clarinha, Andreza fechava os olhos no hospital porque não queria olhar a realidade racionalmente. "Coloquei uma sandalinha embaixo da cama dela e todo dia eu olhava para ela [a sandália], fechava o meu olho, imaginava minha filha saindo de lá andando com aquela sandalinha. Nas horas difíceis eu ia no ouvidinho dela, com ela entubada, e falava: 'você está curada, isso aqui é só um processo, um deserto, é um lugar de passagem, não é lugar de morada, vai passar'".