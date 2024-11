Livia La Gatto sobre perda de memória da mãe: 'É como se eu não existisse'

Eu tinha um poder muito grande de fazer minha mãe rir. Ela me via e ria, minha vida inteira foi assim, então acho que meu humor estava muito ligado nisso. O mundo está acabando, mas eu estava fazendo minha mãe rir. Ela está em uma cama, hospitalizada, mas ela ri de mim. Aí de repente, quando ela não me reconhece, é como se eu não existisse mais. Lívia La Gatto

Livia contou que recebeu apoio de seu namorado, família e amigos, além de sua terapeuta, que recomendou a busca por um psiquiatra. "Veio essa crise do cuidador, chama TAG [transtorno de ansiedade generalizada] por algo específico que aconteceu com você e te deixa muito alerta o tempo inteiro."

Aí eu parei um pouco, não vou conseguir fazer esse humor mais ácido e combativo porque não tenho saúde mental pra lidar com isso. Lívia La Gatto

Além do tratamento médico, uma das coisas que ajudou Livia a se reconectar com o humor de alguma maneira foi assistir a séries de comédia. "Reassisti todas as temporadas de The Office", disse ela.

A humorista contou que voltar ao trabalho depois de um período de descanso também foi positivo para sua saúde mental: "O palco salva e eu amo escrever roteiro, isso me salvou de alguma forma".

