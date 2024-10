Colher gelada levanta a pele? Vanessa Rozan desmente trend de beleza

Em episódios anteriores do Lab da Beleza, Vanessa também já testou outros truques que prometem levantar o rosto — como um que propõe aplicar corretivo em quatro partes do rosto. Todos eles, porém, proporcionam um efeito temporário, diz ela.

Entre os procedimentos estéticos que oferecem um efeito lifting mais duradouro, Vanessa diz que testou e aprovou uma tecnologia chamada "Liftera", cujos resultados podem durar de 12 a 18 meses.

Trata-se de um tratamento estético que utiliza ultrassom microfocado para estimular a produção de colágeno. Seu principal diferencial, diz a maquiadora, é que ele não "deixa todo mundo com o rosto igual": o tratamento é personalizado e pode ser feito em áreas do rosto, pescoço e outras partes do corpo.

Feito com um aplicador em linha ou uma caneta que massageia a pele enquanto emite ondas térmicas, o procedimento não invasivo, indolor e tem poucos efeitos colaterais. Assista ao vídeo no topo da página para saber o veredito do Lab da Beleza.

*Esta matéria foi patrocinada por Liftera.