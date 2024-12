Versátil e mais barato que concorrentes: Vanessa Rozan avalia secador viral

Se você acompanha as novidades do universo da beleza, provavelmente já se deparou com algum vídeo nas redes sociais sobre o secador multifuncional Shark FlexStyle, da marca de beleza Shark Beauty. O produto, que chegou ao Brasil em setembro deste ano, promete secar, ondular, alisar e dar volume aos fios — tudo em um só aparelho.

O preço, porém, assusta: com a promoção de Black Friday, atualmente custa R$ 2.699,10 no site da loja. No entanto, o valor é considerado menor do que produtos concorrentes de outras marcas, compara Vanessa Rozan, que testou o modelador no Lab da Beleza.

Além do secador, o modelador Shark FlexStyle vem com cinco acessórios: