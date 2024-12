Após ser hospitalizada, caçula de Neymar Jr. tem estado de saúde atualizado

Amanda Kimberlly, mãe da filha caçula de Neymar Jr. atualizou o estado de saúde da filha após mostrar hospitalização da bebê.

O que aconteceu

A influenciadora digital diz que a criança teve um mal-estar, mas já está recuperada. "Primeiramente, quero agradecer pelo carinho e pelas orações. Helena está super bem. Ela ficou dodói nos últimos dias. Graças a Deus, já estamos de volta à rotina. Então, fiquem tranquilos. Obrigada mais uma vez pelo apoio", declarou.

Na sequência, Kimberlly explicou o motivo de ter compartilhado a foto no hospital. "Fiz a postagem para compartilhar um pouco dos desafios da maternidade (para mim), como mãe de primeira viagem. Recebi muitas mensagens de outras mães que também passaram ou estão passando por momentos difíceis com seus filhos no hospital. Desejo toda a saúde do mundo aos pequenos de vocês e muita fora para cada mamãe. Ver um filho doente é uma sensação indescritível, de total impotência. Nem tudo são flores; a maternidade traz desafios diários. Resolvi dividir um pouco do meu", destacou.