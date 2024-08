Theo Cochrane: maravilhas e traumas de ser filho de Marília Gabriela

Convidado do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi, o ator, apresentador e figurinista Theo Cochrane revelou detalhes sobre a relação com a mãe, a jornalista Marília Gabriela. Mãe e filho estão em cartaz em São Paulo até o dia 27 de outubro com a peça "A Última Entrevista de Marília Gabriela", em que refletem sobre a dinâmica do relacionamento.

"A peça tem essa estrutura de relação mãe e filho, é autoficcional. Os traumas de ser um aposto, de não ter nome, de ser 'o filho da Marília Gabriela'. Falamos muito desse mito que é a Marília Gabriela, dessa referência, e como nossa relação se estabeleceu", explicou.

Ele explicou que a ideia do espetáculo surgiu após passarem uma temporada morando juntos. "Meu pai morreu e fui para Portugal com a minha mãe, ela com as manias de velha dela. (...) Repetir histórias várias vezes, reclamar do funcionamento do intestino. E eu vendo essas pequenas manias e resolvendo todas as coisas burocráticas, e fui me irritando um pouco. E ela me achando sem paciência, grosseiro. (...) E ela, no auge do brilhantismo, falou: 'acho que a gente tem que fazer uma coisa da nossa dinâmica mãe e filho'".