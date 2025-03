Solano lembra torcida por vilão gay: 'Maldades que não podemos fazer'

Ele tá na beira do abismo do politicamente correto. Então ele era um pouco um respiro, podia fazer piada com tudo. Mateus Solano

Por que ficar famoso o incomodou: 'Interesse não era sobre mim'

O ator explicou por que ficar famoso o incomodou. "A partir do momento que fui ficando famoso, as pessoas começaram a vir nas ruas. Elas já me conheciam porque me conheciam pelo personagem, então a pessoa já chega íntima e com uma expectativa. E eu? Eu não sou o Félix. Parecia que o interesse não era sobre mim. Devo ter sido antipático várias vezes sem querer."

'Fui criado como filho, não dono, da natureza'