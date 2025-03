Xongani confessa 'preguiça' de mães exaustas: '90% são brancas e têm babá'

'Se homem disputa protagonismo, você sai perdendo'

A apresentadora também falou sobre o casamento de 17 anos com o jornalista Rogério Ba-Senga. "Eu gosto de ser casada com ele. Depois de 17 anos tem muitas mudanças. Tem um lance bem clichê: a gente conversa tanto. A gente conversa muito e eu gosto de homem inteligente. Ele vai ser uma ótima companhia pra envelhecer. Ele não disputa protagonismo. Isso me traz uma tranquilidade muito boa. Até as coisas que ele fez pra mim, ele doou o tempo, o amor, ele não vai cobrar. Eu acho isso muito legal. Se o homem disputa protagonismo com você, você vai perder, porque o mundo é machista."

Desculpa Alguma Coisa no UOL

Sem medo de ser cancelada, a escritora e roteirista Tati Bernardi faz seus convidados falarem o que nunca falariam. Os episódios ficam disponíveis toda quarta-feira no YouTube de Universa e no Canal UOL. Assista à entrevista completa com Ana Paula Xongani: