Carol Pires conta como lida com bipolaridade: 'Hoje estou bem medicada'

Banheiro do Oscar tinha 'tudo que você imaginar de maconha', diz Carol Pires

A roteirista esteve no Oscar 2020, graças a indicação de "Democracia em Vertigem", documentário do qual fez parte na equipe. "Eu estava na retaguarda como roteirista, não entra naquele tapete vermelho. O bom é o banheiro, muitas coisinhas pra você pegar. Óleo de maconha, creme de maconha, tudo que você imaginar de maconha tinha. O problema é que você vai no Oscar com uma bolsa desse tamanho (bem pequena). Todos os óleos de maconha que consegui enfiar na bolsinha eu enfiei."

Carol Pires conta desafios de criar filha no espectro autista: 'Compro briga'

Carol contou os desafios que passa com Eva, sua filha de quase 6 anos, que está no espectro autista. "Eu compro briga se a pessoa fala alguma coisa. Uma vez ela estava num parquinho com o irmão, o Miguel veio correndo e falou: 'aquele homem tá chamando a Eva de mal educada'. Eu fui lá. Gosto de jogar o constrangimento de volta. Eu sempre chorava quando precisava andar com a Eva de avião, sempre tem alguém que fala alguma merda."