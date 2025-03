Blogueirinha abre o jogo sobre namorado misterioso: 'Oportunidade pra ele'

A apresentadora brincou sobre Marília Gabriela não ter participado de seu programa ainda. "Ela falou pra mim que não ia em programa nenhum, porque aí teria que ir em todos. E eu entendi, ainda mais falando dela. Aí passou dois meses e ela tava na Astrid (Fontenelle). Meu programa nem é mais uma homenagem [a ela]. Se um dia que ela quiser me tomar o que é meu, vai ficar muito ruim pra todo mundo. Vai pegar mal."

Blogueirinha e Tati Bernardi discutem tesão no terapeuta: 'Faz todo sentido'

0:00 / 0:00

Blogueirinha também revelou não fazer terapia. "Nunca fiz terapia. Às vezes até acho que preciso, mas dá uma preguiça."

Tati, então, comentou não ter preguiça por ter tesão no analista. "Muito boa essa do terapeuta ser gostoso. Gostei. Faz todo sentido. Se você ficar com um feio sem graça... Em certo momento, você começa a ter implicância. O bonito você até ouve de forma diferente", complementou a influenciadora.

Desculpa Alguma Coisa no UOL

Sem medo de ser cancelada, a escritora e roteirista Tati Bernardi faz seus convidados falarem o que nunca falariam. Os episódios ficam disponíveis toda quarta-feira no YouTube de Universa e no Canal UOL. Assista à entrevista completa com Blogueirinha: