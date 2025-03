Solano diz por que ficar famoso o incomodou: 'Interesse não era sobre mim'

Um dos principais galãs da TV Globo, Mateus Solano contou no "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Tati Bernardi no Canal UOL, que a fama o incomodou no início da carreira.

"A partir do momento que fui ficando famoso, as pessoas começaram a vir nas ruas. Elas já me conheciam porque me conheciam pelo personagem, então a pessoa já chega íntima e com uma expectativa. E eu? Eu não sou o Félix", disse o ator, em referência ao vilão gay que fez sucesso em Amor à Vida (2013). "Parecia que o interesse não era sobre mim. Devo ter sido antipático várias vezes sem querer".

Em cartaz em São Paulo com a peça "O Figurante", no Teatro Renaissance, Solano explicou que a fama, inevitavelmente, mudou sua vida. "Eu ia para a praia, pra isso, pra aquilo... E deixei de ir para lugares muito cheios e tal, porque realmente fiquei um pouco incomodado em não ser comum", contou.