Beleza copia e cola: como as redes sociais estão deixando todo mundo igual

"As pessoas estão muito parecidas. Parece que todo mundo é primo ou que tem o mesmo pai e mesma mãe." A fala é de Juliette, ex-BBB, durante participação no programa "Sem Censura!" da TV Brasil. A impressão dela não está errada. Estamos cada vez mais iguais.

Com a popularização da harmonização facial e preenchimentos dos mais variados tipos, os semblantes ficam cada vez mais parecidos: rosto com maxilar marcado, lábios carnudos, bochechas acentuadas. Criou-se um novo padrão de beleza.

E não tem como evitar: as redes sociais são as grandes responsáveis por isso. "O impacto delas em como as mulheres se comportam em relação à estética é muito grande. Somos constantemente expostas a imagens filtradas, de aparência perfeitas. Mas isso não reflete a vida real", diz a psicóloga Tatiane Mosso, especialista em fenomenologia existencial pela PUC-SP e pelo IFEN-RJ (Instituto de Psicologia Fenomenológico-Existencial do Rio de Janeiro).