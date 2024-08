Polêmica entre herdeiro da Azul e esposa: afinal, quem são as tradwives?

O termo "tradwife" cresceu nos últimos anos e voltou a chamar a atenção com Daniel Neeleman, 35, herdeiro das companhias aéreas Azul e JetBue, que virou alvo de críticas após sua esposa, Hannah Neeleman, 34, dar uma entrevista para a revista "Times" falando sobre a família, os filhos e o estilo de vida dos dois, que moram em uma fazenda em Utah, nos Estados Unidos.

Hannah, ex-bailarina, é um ícone no movimento "trad wife" (esposas tradicionais) e compartilha sua rotina cuidando da casa e dos filhos — o que inclui ordenhar a vaca para ter leite em casa e fazer pães do zero, assados em forno a lenha. Ela faz tudo sem a ajuda de babás ou funcionários. No entanto, o tom da entrevista deixou leitores em dúvida sobre ela estar feliz, já que abdicou da carreira e Daniel fala sobre sua exaustão.

Mas, afinal, o que são as tradwives?

Nas redes sociais a hashtag #tradwife traz imagens de pratos preparados em casa e bolos recém-assados, com as autoras dizendo que "o lugar de uma mulher é em casa" ou que "tentar ser como um homem é um desperdício para uma mulher".