Gravidez muda o relacionamento? Como cuidar e firmar parceria na gestação

Mas também não temos controle do mundo, certo? Então, não se cobre caso você esteja passando por uma turbulência e sinta que está com mais dificuldade para se conectar com a gravidez. Lembre-se de respirar fundo, tente criar momentos para ficar mais quietinha e distante de distrações para descansar a cabeça e aliviar as tensões.

"A gestação é um período de recolhimento, de gestar uma nova vida. Não é um momento de 50% e 50%. A mulher já está dando tudo de si para gerar uma nova vida e precisa de apoio para que fique menos sobrecarregada com outras demandas", avalia Maya Eigenmann, neuropedagoga, educadora parental e escritora.

A nova configuração da família

Para evitar o desequilíbrio na família com a chegada de um novo membro, as especialistas reforçam a necessidade do diálogo honesto. Um bom ponto de partida é conversar sobre o que concorda ou discorda, e mergulhar junto com seu par no autoconhecimento, para cada um conhecer melhor os próprios gatilhos e traumas. Assim, é possível trabalhá-los para não projetar feridas emocionais, e ter mais chances de estabelecer uma parentalidade autêntica e honesta emocionalmente.

Se ainda não conversaram corajosamente, é melhor agora do que depois do parto. Tudo pode se tornar mais intenso e um fator que pode pesar é a forma como se deu a gravidez.

"Se a gestante vem da reprodução assistida, muitas vezes a história que vem junto é de muitas tentativas, perdas, lutos e um certo desgaste emocional e até conjugal. Essa gestação acaba sendo super investida afetivamente, é um casal que quis muito o filho, que está feliz com o resultado do positivo, mas também tem o medo de perder, que pode se sobrepor à própria felicidade", conta a psicóloga Arielle Rocha Nascimento.