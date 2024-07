Ativista trans: 'Eles combinam de nos matar. A gente combina de não morrer'

Filha de um pastor com uma mãe católica fervorosa, ela relembra que na infância detestava as roupas de menino, e extravasava isso usando escondido os vestidos de sua mãe, "mas ela flagrou algumas vezes e me batia, meus pais me batiam muito", recorda-se. A ausência de apoio familiar, fez com ela fugisse de casa aos 12 anos em direção a Vitória-ES, para viver sua identidade de gênero. Um ano depois, ela já estava no mercado do sexo:

Fui profissional do sexo, as prostitutas me acolheram, me senti acolhida por essa população que a sociedade insiste em deixar a margem. A criança não se prostituí, ela é explorada sexualmente como eu fui, mas era a única forma de sobrevivência, morei na rua, fui presa diversas vezes, apanhei (...) fui muito explorada , conta ela.

Jovanna Cardoso Imagem: Arquivo pessoal

Vítima de transfobia inúmeras vezes, uma delas foi o ápice para ela iniciar a sua militância que perdura até hoje, sendo uma pioneira do movimento trans no país.

Em 1979, ela estava na fila do cinema quando foi presa por "crime de vadiagem", isto é, simplesmente por ser uma travesti. "Fui autuada no artigo 59 de Vadiagem em Vitória, foi praticamente um presente de aniversário para os meus 18 anos".

Jovanna avalia que a transfobia possui uma ligação com o machismo e à hipocrisia: