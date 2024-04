Monica Benicio fala de vício após morte de Marielle: 'Bebia pra esquecer'

Livros traz ilustrações de cartas e bilhetes trocados por Monica e Marielle durante o relacionamento Imagem: Divulgação/Editora Rosa dos Tempos

O livro aborda a sua forte depressão após o assassinato da Marielle. Além do suporte de amigos, o que te ajudou neste período?

O acolhimento de uma rede de afeto incansável e vigilante foi fundamental. Além disso, pouco antes do assassinato, eu estava voltada para o estudo do espiritismo kardecista, fazendo meditação. Quando o assassinato acontece, foi quase como se eu sentisse que os últimos meses tivessem sido um preparo. A minha religiosidade foi um elemento importante.

Eu não desacreditei de Deus. O que foi pior, porque briguei com Deus, responsabilizei ele. Fiquei brava. Ao mesmo tempo, pelo que tinha de acúmulo das minhas crenças, o suicídio, por exemplo, não se apresentava como o caminho mais curto, mas como o mais longo.

E a luta por justiça me orienta como motivo para seguir, com as pessoas que se somam em cada abraço de ajuda. Eram nos encontros com estranhos que encontrava um pouco da Marielle. A solidariedade me trazia a Marielle de volta.

Monica conta no livro que acordou de um pesadelo na madrugada de 14 de março de 2018, dia em que Marielle foi assassinada Imagem: Divulgação

Você decide expor a sua relação pouco saudável com o álcool. Por quê?

É uma forma de me ajudar e fortalecer a conscientização contra esse estado de sofrimento. Faço o esforço de colocar de forma íntima para trazer o debate. É uma parte importante da minha história, e acho que outras pessoas podem se identificar com os desafios e buscar tratamento.