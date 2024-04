Mel Lisboa diz que teve medo de ser massacrada em Presença de Anita

No papel principal da série que inspirou a poderosa cantora Anitta a usar esse nome artístico -se você não sabe o nome verdadeiro da cantora Anitta é Larissa-, Mel Lisboa teve que equilibrar o sentimento de autocobrança e a exposição que ganhou como protagonista da minissérie 'Presença de Anita', seu primeiro papel em rede nacional no começo dos anos 2000. Em entrevista ao Maria vai com os Outros, de Universa, Mel conta o impacto da série e da fama ainda muito jovem.

Eu tinha 19 anos, me achava maduríssima, mas claro que eu não era. A minha preocupação maior, na época, era fazer bem [...] Por mais que eu não soubesse a dimensão da exposição, a dimensão que aquilo se tornaria na minha vida, eu sabia que se eu não fizesse aquilo bem, eu ia ser massacrada. Eu morria de medo de ser massacrada

Mel Lisboa, atriz