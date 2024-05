Ela tem mais de 36 milhões de seguidores aos 24 anos: quem é Fran Ehlke?

A gente absorve muita informação na vertical. Vai deitar no final do dia e não lembra nem de metade do que viu, então vejo muita importância no YouTube, mesmo a audiência tendo despencado comparado ao que era. Ao mesmo tempo, vejo a importância de estar no TikTok por causa dessa geração mais nova, e, no Instagram, porque é o 'maioral'.

Esses dias me falaram que o Snapchat vai voltar, que já é melhor eu ir postando. Eu fico muito antenada, para saber como vou organizar o meu tempo e com quem quero me comunicar. Mas sempre quero abraçar o máximo de público possível, por isso estou em todas.

E como faz para equilibrar a saúde mental com esse volume de trabalho? Já precisou de ajuda para lidar com a pressão e a exposição?

Por mais que muitos anos tenham passado, eu ainda gosto muito de fazer conteúdo. Mas existe o cuidado com a saúde mental. Quando você tá na rede social, você se cobra muito: por que não tô crescendo? Por que não tô engajando? Eram coisas que eu sentia ainda mais no passado e que tratei na terapia, entendendo o que era tóxico e o que não era.

Ainda preciso ter preocupação com engajamento, acredito que um pouco de ansiedade a gente tem que ter para se movimentar, mas tudo que é em excesso é ruim.