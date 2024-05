Vivi Araújo: 'Não vou ter corpo que tinha com 20, 30 anos, agora sou mãe'

Você é muito ativa na sua carreira como atriz e influenciadora, e também participa do Carnaval. Você percebeu mudanças nos seus cuidados com a pele e o corpo antes e depois da maternidade?

Sempre cuidei do meu corpo, sempre busquei estar em forma, mas depois da maternidade tudo muda.

Não vou ter o corpo que eu tinha com 20 anos, com 30 anos, agora sou mãe. Então procuro buscar a minha melhor versão nesse momento.

Quero estar bem e gosto muito de me cuidar. Gosto de experimentar produtos, ter minha rotina sempre certinha dos cuidados com a pele do corpo e do rosto. Sou embaixadora da Vult e a marca tem produtos que sempre estão comigo. Sou apaixonada pelo ácido hialurônico, ajuda a manter a pele firme.

Mas também tem a questão do tempo, é complicado mesmo ter tempo para esses cuidados, mas acho que se a gente tiver vontade e querer fazer, a gente faz e acontece.

A gente consegue ter essa rotina, esse cuidado com a gente mesmo. Tanto que hoje vou para academia às vezes de segunda a sábado e já levei o Joaquim comigo para lá.