Anne Lottermann ficou viúva aos 34, com 2 filhos: 'Fiz as pazes com o medo'

Com certeza, e a Globo foi superparceira. Dois anos depois que ele faleceu e eu tinha tratado o meu câncer, veio a proposta de sair do Rio e fazer a previsão do tempo em São Paulo, para o "Jornal Nacional".

Eu falei que não estava pronta. Não queria sair do Rio, do meu bairro, da minha rua. Queria tudo exatamente como estava, porque muita coisa da minha vida já tinha sido mexida. E o diretor falou: "E se você estiver pronta? E se esse for o passo que você precisa para ter uma nova história?".

A gente se acostuma com tudo na vida, coisas boas e ruins. Às vezes, alguém tem que te tirar a fórceps de certas situações.

No final, foi a melhor coisa. Consegui criar novas memórias com os meus filhos, porque no Rio tudo me remetia ao Flávio. Em todas as esquinas eu via ele.

Anos depois, veio uma nova transição, do jornalismo ao entretenimento, e para trabalhar ao lado do Faustão. Você teve medo?

Com os desafios da minha vida, descobri que o medo é meu amigo. Fiz as pazes com o medo. Ele não me breca, e sim me joga para frente.