Gabb, tiktoker do bordão 'horrorosa': 'Repercussão foi um surto coletivo'

Você faz algo pouco feito no Brasil: críticas às celebridades nacionais. Na primeira vez que gravou e postou, ficou com frio na barriga ou achava que ninguém ia assistir?

Quando falei dos looks no aniversário da Angélica e o Luciano Huck me convidou para participar de seu programa, me colocando em um lugar de crítico de moda, ficou mais perigoso. [risos] Não tem mais como as pessoas rebaterem, quem comenta o look sou eu. Tenho que tomar cuidado para essa opinião não pesar também. Mas medo eu não tenho. Quero falar sempre mais com humor.

Conta para gente um pouquinho de você?

Sou de Juiz de Fora e me formei em sociologia na universidade federal da cidade. Vim para o Rio de Janeiro, trabalhei como DJ. Minha ideia era ser diplomata, mas durante o curso já percebi que precisava ser bem mais inteligente para isso [risos] Fui recalculando a rota.

Gostava muito de comunicação e passei a trabalhar com eventos, em contato com celebridades e fui fazendo, aos poucos, conteúdo. O que eu postava tinha bons resultados, e como durante a pandemia não existiam mais eventos, resolvi focar na internet.

Seu intuito era bombar ou criar uma válvula de escape?

Era um escape, com certeza. Sempre quis me divertir com os vídeos de análise. Era como um papo com meus amigos. Nós sempre falamos de moda e era engraçado. Eu e meus amigos temos um programa que é sentar na sala, assistir clipes e ficar falando sobre as roupas e estéticas --o que funcionou e o que faríamos diferente. É uma instituição bem gay brasileira. [risos]

Você é muito autêntica. Dá para dizer que se inspira em alguém?

Nossa, tenho muitas inspirações. Poderia ficar um dia só falando das pessoas nas quais me inspiro. Sou muito respeitosa, gosto de encontros e quando me mandam mensagens. A Luana Piovani, por exemplo, me escreveu, dizendo que eu era incrível. Precisei falar que o primeiro vídeo que vi no YouTube era dela batendo em um paparazzi quando eu tinha 10 anos de idade. Tem um pouco dela nessa persona que é a Gabb.