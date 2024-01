Pró-debate sobre aborto e alvo de machismo: quem é a advogada de Brennand

Condenado por crimes sexuais, o empresário Thiago Brennand contratou a advogada e presidente da OAB-SP, Patrícia Vanzolini, para defendê-lo.

Quem é a advogada?

Patricia Vanzolini é uma advogada criminalista e eleita, em 2021, a primeira mulher na presidência da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de São Paulo. Eleita pela maior seccional da entidade do país, com 350 mil advogados inscritos no Estado, ela segue no cargo até este ano (valendo pelo triênio 2022 - 2024).

A advogada é doutora em Direito Penal pela PUC, professora da Universidade Mackenzie, em São Paulo, e de cursinhos para o exame da Ordem no Damásio Educacional, há quase 20 anos.