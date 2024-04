Aos 76, artista trans veterana relembra camarins separados para negros

Naquele mesmo ano, participei do Miss Brasil Gay no Rio, a campeã seria eu, escolhida por unanimidade pelo júri, tanto que a Miss Brasil anterior foi até o camarim e me contou 'a faixa é sua, todos te deram 10'. Mas a Rogéria era a presidente do júri e falou: 'por que dar o título para uma negra se tem uma branca melhor?'. Ela me tirou o título, eu estava linda, vestida pelo Clodovil com um vestido de strass, e fiquei em segundo lugar.

Divina Aloma com De Niro e Coppola Imagem: Arquivo pessoal

Em 1979, me mudei para a Europa, fiz shows em vários países, morei na Itália, e fui casada por dez anos. Em 1992, voltei para o Brasil, amo meu país, porque lá fora você sempre será um estrangeiro. Dois anos depois, o Falabella [ator] me convidou para ir com os amigos dele ao Baile do Pão de Açúcar [famoso evento realizado no ponto turístico carioca]. Várias celebridades estavam lá, entre elas o cineasta Francis Ford Coppola e o ator Robert De Niro. Só ouvia aquele burburinho 'De Niro ali, olha ele'.

Logo depois, o Coppola acenou com o braço me chamando para a mesa deles, e fui. Ele não tirava os olhos das minhas pernas, ficou encantado por mim, mas o pessoal estava jogando a Roberta Close pra ele, mas o De Niro gosta de quê? Negras, né.

Lembro ter dito ao Coppola que não falava inglês, ele então disse 'não importa, você fala italiano?' Respondi 'sì', e começamos a conversar. Ele [De Niro] me convidou para sair de lá de helicóptero para o hotel dele, mas recusei, não achei justo sair com ele e deixar as pessoas que me levaram ao baile.

Ele sabia que eu era trans, o que mais tinha era travesti naquele baile. Se naquela época tivesse saído com ele, seria mundialmente conhecida, mas sempre fui muito discreta na minha vida, então perdi essa oportunidade.