'Meu noivo gringo me abandonou após mentir que se mudaria para o Brasil'

O pedido foi algo mais simbólico. Falei que era uma demonstração de como eu estava levando o nosso relacionamento a sério. Ele entendeu, aceitou e nos identificamos como noivos a partir de então.

Primeiro, a gente combinou de casar no civil e fazer uma comemoração pequena, coisa de família. Mas eu sou doida e falei que queria com tudo o que tivesse direito. Cogitei até fazer um empréstimo, mas um familiar falou que me emprestaria o dinheiro e eu pagaria mensalmente depois de ajustar as minhas contas.

Fui para a Áustria de novo em agosto. Toda a família dele me adorou e ficou muito feliz com os nossos planos. Desde o começo, concordamos que ele viria morar aqui. Sou filha única, disse que não deixaria as minhas coisas, e ele topou.

Meu noivo fazia faculdade e recebia uma bolsa do governo. Ele trancou o curso em setembro, falando que ia começar a trabalhar, porque planejava guardar uns 5 mil euros até chegar aqui. Eu fui contra, falei para manter o dinheiro do auxílio. Mas ele disse que ia, e eu confiei. Aí, começou a trabalhar em uma loja.

A ideia era ele vir para cá no final no ano, só que eu tenho uma loja de roupas e fica uma loucura em dezembro. Começava a trabalhar às 8h e parava depois da meia-noite. Falei que se ele viesse, ficaria sozinho em casa e combinamos dele vir só em janeiro de 2024.

Foi quando algo estranho começou a acontecer. Desde o começo de dezembro percebi que ele não comprava a passagem, só dizia que ia ver. E a data do casamento já estava marcada para abril.